В Ростовской области машина с пятью подростками попала в ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости. Пять подростков, в том числе несовершеннолетний водитель Mazda, пострадали при столкновении иномарки с микроавтобусом в Новочеркасске во вторник вечером, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

Авария произошла около 20.00 мск в районе дома 67 на улице Трамвайной в Новочеркасске.

"Семнадцатилетний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mazda-626, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом малой вместимости Hyundai County", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров легкового автомобиля — 14, 15, 15 и 17 лет, а также водитель. В автомобиле Hyundai никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.