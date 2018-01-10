В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Леопард схватил двухлетнего ребенка за голову в зоопарке в Уссурийске, когда родители мальчика отвлеклись, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким животным, которое схватило его лапами за голову. Медики оказали ребенку неотложную помощь", — говорится в сообщении.

У ребенка телесные повреждения в виде рваных ран и укусов.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".