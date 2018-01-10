На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 11 километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 11 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В среду утром по местному времени на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Его высота составила до 11 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от исполина", — говорится в сообщении.

В краевом главке МЧС отметили, что в населенных пунктах Камчатского края пеплопадов зарегистрировано не было. На пути распространения пеплового облака посёлки отсутствуют.

В KVERT добавили, что для вулкана Шивелуч установлен самый высокий "красный" цветовой код опасности для авиации. Это значит, что в любое время на нём могут произойти выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря.

"Текущая деятельность может представлять опасность для международных рейсов и низколетящих самолетов", — сказал представитель РАН.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.