На Сахалине спасатели достали 40 машин из снежных заносов

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Спасатели достали из снежных заносов 40 застрявших на дороге машин, сообщили журналистам во вторник в региональном главке МЧС РФ.

Сегодня на остров вновь пришёл мощный снежный циклон с ветром до 25 метров в секунду. Закрыта паромная переправа, несколько участков дорог, отложены рейсы в аэропорту Южно-Сахалинска. Особенно сложное положение сложилось на восточном побережье острова. Ожидается, что в среду циклон сместится на Курилы.

"Из снега извлечены 40 легковых машин. На данном участке для адресной помощи водителям работает аэромобильная группировка ГУМЧС по Сахалинской области", — сказал собеседник агентства.

Дорогу расчищают 12 инженерных машин, для водителей развернут пункт обогрева и питания.

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