Под Саратовом мужчина ледорубом убил приятеля из-за спора о телепередачах

САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости. Житель Саратовской области обвиняется в убийстве приятеля в новогоднюю ночь из-за спора, возникшего при выборе телепередачи, сообщило во вторник областное управление СК РФ.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 47-летний обвиняемый вместе со своим 53-летним знакомым распивал спиртное в частном доме в одном из сел Воскресенского района Саратовской области.

"Во время застолья уже после боя курантов между мужчинами произошел конфликт якобы из-за того, что они не сошлись во мнениях при выборе телепередачи. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары по голове сначала находившимся в комнате металлическим ледорубом, а затем деревянной палкой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый, которому грозит до 15 лет лишения свободы, арестован.