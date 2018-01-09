На Сахалине около ста автомобилей застряли в снегу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв — РИА Новости. Спасатели на Сахалине пробивают дорогу к застрявшим в снегу автомобилям, всего их около сотни, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Во вторник на юг острова пришёл мощный снежный циклон с ветром до 25 метров в секунду и обильными осадками. Закрыта паромная переправа, несколько участков дорог, отложены рейсы в аэропорту Южно-Сахалинска. Особенно сложное положение сложилось на восточном побережье острова. Ожидается, что в среду циклон сместится на Курильские острова.

"В Долинском районе севернее села Фирсово скопилось около сотни застрявших в снегу автомобилей. Туда отправлено подразделение спасателей. Ведутся работы по расчистке", — сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Дениса Ильинова.

Как сообщил мэр Долинского района Александр Тугарев, в окрестностях Фирсово задействовано шесть единиц техники муниципального дорожного предприятия из Долинска: четыре пробивают дорогу с севера, еще две машины – с юга. Работа осложняется слабой видимостью, временами она не превышает 50 метров, иногда падает до ноля.

В селе Стародубском развернули пункт обогрева для людей из застрявших машин.

Это уже третий по счету мощный снежный циклон с начала зимы. Две декабрьских метели сопровождались ураганным ветром и обильными осадками. В конце декабря были повреждены десятки кровель жилых домов и социальных учреждений, которые восстанавливают до сих пор.

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