На Сахалине около ста автомобилей застряли в снегу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв — РИА Новости. Спасатели на Сахалине пробивают дорогу к застрявшим в снегу автомобилям, всего их около сотни, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Сахалинской области.
"В Долинском районе севернее села Фирсово скопилось около сотни застрявших в снегу автомобилей. Туда отправлено подразделение спасателей. Ведутся работы по расчистке", — сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Дениса Ильинова.
Как сообщил мэр Долинского района Александр Тугарев, в окрестностях Фирсово задействовано шесть единиц техники муниципального дорожного предприятия из Долинска: четыре пробивают дорогу с севера, еще две машины – с юга. Работа осложняется слабой видимостью, временами она не превышает 50 метров, иногда падает до ноля.
В селе Стародубском развернули пункт обогрева для людей из застрявших машин.
Это уже третий по счету мощный снежный циклон с начала зимы. Две декабрьских метели сопровождались ураганным ветром и обильными осадками. В конце декабря были повреждены десятки кровель жилых домов и социальных учреждений, которые восстанавливают до сих пор.
На Дальний Восток обрушился циклон с метелью и ураганным ветром #Хабаровск #Сахалин #метель #Циклонhttps://t.co/dxHdi6W2bX pic.twitter.com/CQpjdJs7eE— Cобытия дня в России (@smnewsru) 9 января 2018 г.