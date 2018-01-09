Пьяный житель Мурманска попытался заколоть собутыльника штангенциркулем

МУРМАНСК, 9 янв — РИА Новости. Пьяный житель Мурманска в ходе ссоры попытался заколоть собутыльника штангенциркулем, подозреваемый, по данным регионального УМВД, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Сообщение о госпитализации мурманчанина 1982 года рождения с колото-резаной раной теменной области и резаной раной с повреждением носа поступило в полицию из медучреждения. Врачи квалифицировали травмы как причинившие легкий вред здоровью.

"Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что у него произошел конфликт со знакомым после совместного распития спиртного. В ходе ссоры в квартире по улице Ломоносова мужчина схватил штангенциркуль и нанес им несколько ударов потерпевшему в область головы", — сообщили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого — ранее не судимого 48-летнего местного жителя. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, — лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.