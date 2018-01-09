В Кузбассе поймали мошенника, "снимавшего порчу" под видом "цыганки Риты"

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 26-летнего жителя города Белово, ранее судимого за аналогичное преступление, которое он также совершил, переодевшись в женщину и представившись Ритой, сообщили РИА Новости во вторник в главке МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, очередной жертвой "цыганки Риты" стала 32-летняя жительница поселка Инской. По ее словам, она познакомилась с Маргаритой пару месяцев назад, та предложила погадать и снять порчу. Женщина доверилась ей, неоднократно впускала гадалку к себе домой и в качестве благодарности помогала ей деньгами и предметами быта: кофеваркой, постельным бельем, подушками и одеялами.

"В очередной раз Маргарита за свои услуги потребовала от хозяйки дома ноутбук. Получив отказ, цыганка начала угрожать потерпевшей, что если она не получит гаджет, наведет смертельную порчу на ее сына. По словам потерпевшей, сразу после этих слов 4-летний ребенок начал сильно закашливаться. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала цыганке ноутбук и обратилась за помощью в полицию", — рассказали в ГУМВД.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую. Ею оказался переодетый в женщину 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное мошенничество. Стражи порядка изъяли у него все похищенное.

Задержанный стал фигурантом нового уголовного дела по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба", санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. Как уточнили в полиции, на время следствия мужчина заключен под стражу.

"Это не первое задержание переодевшегося в женщину злоумышленника. В декабре 2016 года он под предлогом снятия порчи обманул продавца магазина в Ленинске-Кузнецком, похитив выручку и продукты на сумму около 40 тысяч рублей. В конце апреля 2017 года суд признал мошенника виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы. Новое преступление подозреваемый совершил, будучи на испытательном сроке", — пояснили в ГУМВД.