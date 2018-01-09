В Оренбурге школьник, возвращаясь с елки, до смерти избил мужчину

УФА, 9 янв – РИА Новости. В Оренбурге школьник, возвращаясь с одноклассниками после новогодней елки, до смерти избил незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщило региональное СУ СК.

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Шестеро подростков в районе остановки Гидропресс вступили в перепалку с неизвестным. Один из школьников ударил мужчину ногой по лицу, после чего тот скончался на месте происшествия.

"Следователи выяснили, что смертельный удар нанес 15-летний школьник", — рассказали в областном СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Подростку предъявили обвинение и поместили под домашний арест. Он свою вину не признает.