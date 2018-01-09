УФА, 9 янв – РИА Новости. В Оренбурге школьник, возвращаясь с одноклассниками после новогодней елки, до смерти избил незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщило региональное СУ СК.
"Следователи выяснили, что смертельный удар нанес 15-летний школьник", — рассказали в областном СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Подростку предъявили обвинение и поместили под домашний арест. Он свою вину не признает.