Ребенок вылетел через лобовое стекло после ДТП в Челябинской области

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ребенок вылетел через лобовое стекло после ДТП на трассе Пласт-Варламово в Челябинской области. Видео опубликовано в паблике "На дорогах Магнитки" в социальной сети "ВКонтакте".

По данным очевидцев, Daewoo Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115. Удар пришелся в правую часть иномарки, мальчик вылетел из детского кресла и сломал нос, его мать получила ушибы.

Как сообщается, скорая приехала через семь минут. За это время другие водители оказали ребенку первую помощь и собрали разбросанные вещи.

Как позже сообщили в региональном главке МВД, мальчик не получил серьезных травм и лечится амбулаторно.