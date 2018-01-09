В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге многоэтажного дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. В Тюмени задержали подозреваемого по делу о поджоге многоэтажного дома. Об этом сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.

Накануне, в доме №4 на улице Олимпийская загорелся девятиэтажный жилой дом. Ликвидировать пожар удалось, когда площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.

После пожара возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

В областном УМВД сообщили, что пока жильцы не вернутся в свои квартиры, сотрудники правопорядка охраняют дом, чтобы предотвратить возможные случаи мародерства. В пункте временного размещения в гостинице остаются 15 человек.