В центре Москвы задержали стрелявшую по автомобилям женщину

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В центре Москвы задержали женщину, которая стреляла из пневматического пистолета по машинам. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В понедельник утром в дежурную часть поступила информация, что на улице Литвина-Седого "неадекватная девушка сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по прохожим и машинам из пневматического пистолета". Сотрудники полиции задержали женщину 1970 года рождения.

В результате стрельбы повреждены четыре машины. Как рассказал собеседник агентства, собственники этих автомобилей уже написали заявления в полицию. Идет проверка.