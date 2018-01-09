Жителя Приморья осудили за оборот контрафактного алкоголя на 34 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Суд признал жителя Владивостока виновным в незаконном обороте 150 тысяч литров контрафактного алкоголя и назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант организовал перевозку во Владивосток алкоголя без сопроводительных документов, в том числе без сертификатов соответствия. Полиция обнаружила 16 контейнеров алкогольной продукции с поддельными акцизами.

"В результате проведенного обыска изъято более 150 тысяч литров спиртосодержащей продукции общей стоимостью свыше 34 миллиона рублей. Установлено, что федеральные специальные (акцизные) марки изготовлены кустарным способом, а состав продукции не соответствует нормам ГОСТа", — сообщает полиция.

Изъятая алкогольная продукция конфискована в доход государства. В отношении соучастников материалы выделены в отдельное производство.