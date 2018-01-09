В Иркутской области на федеральной трассе сгорел рейсовый автобус

ИРКУТСК, 9 янв – РИА Новости. Пассажирский автобус, следовавший из Иркутска в Усть-Илимск, сгорел на федеральной трассе "Вилюй" в ночь на 9 января, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Иркутской области.

Рейсовый автобус "Иркутск — Усть-Илимск" полностью выгорел в ночь на вторник на 21 километре трассы "Вилюй".

"В салоне находились 32 человека. Все были своевременно эвакуированы. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки", — говорится в сообщении.

Все пассажиры были доставлены в Усть-Илимск попутным транспортом.