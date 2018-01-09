Под Новосибирском проверяют обувные фабрики после пожара с десятью жертвами

НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура совместно со специалистами инспекции труда, ГУМЧС и полиции начала проверку обувных фабрик на территории города Искитима и Искитимского района Новосибирской области, где 4 января при пожаре погибли 10 человек.

В четверг на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района произошел крупный пожар, в результате погибли 10 человек, травмированы двое. По предварительным данным, среди погибших граждане Китая и Киргизии. В ГУМЧС сообщали, что ангар в эксплуатацию установленным порядком не вводился и под размещение производства обуви использовался незаконно.

"В связи с произошедшим 4 января текущего года пожаром со значительными человеческими жертвами Искитимской межрайонной прокуратурой с привлечением комиссии специалистов начаты проверки обувных фабрик на территории города Искитима и Искитимского района", — говорится во вторник в сообщении надзорного ведомства.

В сообщении уточняется, что 7 января прокуратурой в составе комиссии из специалистов госинспекции труда, отделений надзорной деятельности ГУМЧС, отдела по вопросам миграции полиции были совершены выезды на обувные производства в Искитиме и поселке Чернореченский.

"Уже проведены обследование производственных объектов и мест проживания работников (граждан Китайской Народной Республики), оценка имеющейся документации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и привлечения иностранной рабочей силы", — сообщает прокуратура. В ведомстве уточнили, что после обобщения и анализа полученной информации при наличии оснований будут приняты необходимые меры.