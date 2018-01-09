В Москве вновь задержали участника "гонок на Gelandewagen" 2016 года

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Один из участников "гонок на Gelandewagen" в мае 2016 года с сыном топ-менеджера компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова задержан в Москве после ДТП с документами на другое имя, в отношении него возбуждено административное дело, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Авдувахобе Маджидове.

"Восьмого января около 18 часов в районе дома 66 по улице Профсоюзная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В результате транспортные средства получили технические повреждения и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья", — рассказала представитель МВД.

При этом документы о законности пребывания на территории России мужчина не предъявил.

"При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников "гонок на Gelandewagen" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", — отметила Волк.

Затем правонарушителя доставили в отдел полиции, где была установлена его личность.

"В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами", — заключила Волк.

"Заезд" на Mercedes, ставший поводом для уголовного дела, Шамсуаров и его друзья совершили в конце мая 2016 года, причем транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову и второму фигуранту Виктору Ускову обязательные работы. Согласно решению суда, элитный внедорожник должен быть конфискован в пользу государства.