В Тюмени ликвидировали пожар в девятиэтажном доме

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пожар в девятиэтажном доме в Тюмени ликвидирован на площади 1500 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что по улице Олимпийской загорелся фасад девятиэтажного жилого дома на площади порядка 700 квадратных метров.

"Общая площадь пожара составила около 1500 метров квадратных <…>. В настоящий момент пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из жилого дома эвакуированы 160 человек, спасены 24 человека. К моменту прибытия на место пожарных и спасателей горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этажи.

Как уточняется, к тушению пожара привлекались 24 единицы техники и 110 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Все пострадавшие жильцы будут размещены в гостинице "Колос". Обстоятельства пожара выясняются.