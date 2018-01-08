Родственники рассказали о состоянии россиянки, получившей травму в Таиланде

ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв — РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, получившая травму на отдыхе в Таиланде осенью, начала дышать самостоятельно в челябинской больнице, почти месяц назад она вышла из комы, сообщила в понедельник сестра ее мужа Елена Логинова.

В конце октября Марина Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находилась в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции. Позже, 26 ноября, спецбортом ее доставили в Челябинск.

"Маришке вчера удалили трубку (трахеостому). Теперь она полностью дышит сама, как мы с вами", — написала Елена на странице в соцсети ВКонтакте, посвященной состоянию здоровья Марины.

Она уточнила, что в настоящее время Марина находится в состоянии малого сознания, а в середине декабря она вышла из состояния комы.

Ранее родственники сообщали, что планируют в дальнейшем перевезти Марину в клинику мозга в Екатеринбурге.