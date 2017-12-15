Получившая травму в Таиланде россиянка вышла из комы, сообщила ее сестра

ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, получившая травму на отдыхе в Таиланде, вышла из комы в челябинской больнице, сообщила ее сестра Елена Логинова.
"Из комы Марина вышла, но сознания нет… Это сказали врачи… Травма слишком серьезная. Сейчас она либо в вегетативном состоянии, либо в состоянии малого сознания. Эти два состояния схожи. Если и произойдет выход ее из данного состояния, то это будет по истечении 3-6 месяцев", — написала Елена на странице в соцсети ВКонтакте, посвященной состоянию здоровья Марины.
Также она уточнила, что по словам врачей, прогнозов по восстановлению памяти у Марины они не дают.
Родственники каждый день посещают пострадавшую — так, супруг Алексей включает Марине ее любимую музыку, а мама читает сказки, сообщила Елена.
Кроме того, родственники планируют в дальнейшем перевезти Марину в клинику мозга в Екатеринбурге, написала она, добавив, что это лечение будет платным и сбор средств для Марины продолжается.