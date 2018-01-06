В Рязани в ДТП пострадали девять человек, пятеро в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с троллейбусом в Рязани в субботу, в том числе трое детей, на данный момент в больницах остаются пятеро пострадавших, сообщил в субботу региональный минздрав.

Ранее областное УМВД сообщало о восьмерых пострадавших.

"В результате аварии пострадали девять человек, в том числе трое детей", — сообщило ведомство.

По данным Минздрава, дети были доставлены в Областную детскую клиническую больницу, двое взрослых — в больницу скорой помощи, и четверо пациентов — в Областную клиническую больницу. В настоящее время, по данным медиков, четверо пациентов выписаны после оказания амбулаторной помощи.

"В ОКБ остается один пациент — водитель маршрутки, состояние пострадавшего тяжелое… В БСНП (больница скорой помощи) на госпитализации один пациент с травмами средней степени тяжести… и трое детей находятся в ОДКБ", — уточняется в сообщении.