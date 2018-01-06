Умер известный российский травматолог Владимир Юлов

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Скончался известный российский травматолог Владимир Юлов, сообщили РИА Новости родственники медика.

Ранее в СМИ появилась информация, что в частном доме в подмосковном округе Домодедово найдены два трупа. Сообщалось, что в доме 42-летнего заведующего учебной частью кафедры травматологии и ортопедии Российской медицинской академии последипломного образования Владимира Юлова были обнаружены тела хозяина и его приятеля, 46-летнего жителя Германии Александра Гербера, также врача по специальности. В СМИ отмечают, что возможной причиной смерти могла стать передозировка либо отравление алкоголем.

"Владимира Владимировича (Юлова. — Прим. ред.) больше нет с нами", — заявил собеседник агентства, не уточнив обстоятельств его смерти.

Комментариями правоохранителей РИА Новости не располагает.

По данным медицинской клиники, где работал Юлов, он являлся врачом — травматологом-ортопедом высшей категории, доктором медицинских наук, автором более 60 научных публикаций, четырех изобретений, главы монографии, пособия для врачей и четырех образовательных программ послевузовского и дополнительного профессионального образования. Он принимал активное участие в разработке и внедрении в практику новейших технологий.