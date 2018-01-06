В ДТП в Архангельской области погибли пять человек

МУРМАНСК, 6 янв — РИА Новости. По предварительным данным, пять человек погибли в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2104 и Mitsubishi в районе Плесецка Архангельской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Архангельской области Иван Распутин.

Авария произошла приблизительно в 13.30 мск на 182-м километре дороги Архангельск – Каргополь – Вытегра в Плесецком районе Архангельской области. За рулем иномарки находился 51-летний житель области.

"По предварительным данным, водитель Mitsubishi ASX не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где кроссовер столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043. Водитель и три пассажира отечественного авто погибли на месте, а также скончалась пассажирка иномарки 1945 года рождения", — сообщил Распутин.

Кроме того, пострадали два человека, находившихся в автомобиле Mitsubishi, они госпитализированы с разными травмами.

"Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии", — добавил представитель ведомства.