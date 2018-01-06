Пятеро пострадавших при взрыве в магазине Петербурга остаются в больнице

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписана из больницы, еще пятеро остаются в стационаре, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"Из Елизаветинской больницы в удовлетворительном состоянии выписана пострадавшая при взрыве в магазине "Перекресток". По состоянию на 06.01.2018 (14.00), в стационарах остаются 5 пострадавших", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ 31 декабря переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте.