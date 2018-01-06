В Татарстане при пожаре погибли двое детей и взрослый

КАЗАНЬ, 6 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе двое мальчиков, погибли во время пожара в частном доме в Мензелинском районе Татарстана в субботу, сообщает главное управление МСЧ России по республике.

"В 07.12 мск 6 января… по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Рабочем переулке совхоза имени Воровского в Мензелинском районе. В 07.18 по прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что из частного дома идёт густой дым, из оконных проёмов уже вырывался сильный огонь, до прибытия пожарных потолок рухнул внутрь", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, внутрь дома зайти было невозможно, тушение пожара проводилось через оконные проёмы. Пожар был локализован в 07.21 мск, открытое горение ликвидировано в 07.29 мск.

"На пожаре обнаружены тела трёх погибших. В 08.25 мск при разборе сгоревших конструкций обнаружены тела двух погибших – мальчика 2002 года рождения и мужчины 1975 года рождения. В 08.37 мск обнаружено тело третьего погибшего – мальчика 2012 года рождения. Вечером хозяйка дома ушла на работу, в доме оставался муж с двумя детьми", — сообщает ведомство.

Как отмечает МЧС, гибели людей способствовали удалённость объекта пожара от других жилых домов и, как следствие, позднее обнаружение и сообщение о пожаре, а также то, что потерпевшие спали в момент возгорания. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели Госпожнадзора, эксперты судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория по РТ".

Установлено, что одноэтажный бревенчатый дом размерами в плане 5х6 метров был электрифицирован, не газифицирован, печное отопление не использовалось, для отопления использовались обогреватели. Рассматриваются все варианты возникновения пожара, основная возможная причина – нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования.

Всего к ликвидации пожара привлекались 36 человек, 13 единиц техники.