Сочинский курорт принял меры в отношении девушки, которая била собак

СОЧИ, 6 янв — РИА Новости. Девушку, которую засняли на курорте в Сочи пинающей ногами хаски в упряжке, наказали, проверкой инцидента также займутся правоохранители.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой девушка, управляющая упряжкой хаски, пинает собак ногами и нецензурно выражается, призывая их выполнить команду.

В пресс-службе горнолыжного курорта, где произошел инцидент, рассказали РИА Новости, что случай не остался без внимания туристического центра.

"В отношении девушки приняты дисциплинарные меры. Это первый подобный случай у нас, будем следить, чтобы последний", — заявили в пресс-службе.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края, прокуроры передали материалы по видеозаписи инцидента в полицию и поставили проведение процессуальной проверки на контроль.

"Мы получили эту информацию, направили в полицию, поскольку полиция дает оценку жестокому или не жестокому обращению с животными, и поставили проведение процессуальной проверки на контроль", — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.