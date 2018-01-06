Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в результате аварии в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 8:00 мск на 212-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов в Починковском районе, где столкнулись ВАЗ-2114 и бензовоз MAN. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и находившиеся в нем четыре пассажира.

Причины ДТП устанавливаются. Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области сообщает, что на месте аварии работают 32 человека и 14 единиц техники.

Для предотвращения возгорания пожарно-спасательные подразделения смыли с трассы топливо, а также освободили дорогу от лишних предметов. Кроме того, на место происшествия выехали психологи регионального управления МЧС.