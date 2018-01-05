В Иркутской области после пожара в частном доме обнаружили останки людей

ИРКУТСК, 5 янв – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Иркутской области по факту обнаружения обгоревших останков людей на месте пожара в поселке Усть-Ордынский, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

По данным пресс-службы, в пятницу в поселке Усть-Ордынский на месте пожара в частном доме сотрудниками МЧС были обнаружены останки двух человек.

"Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) по факту обнаружения обгоревших останков людей на месте пожара в поселке Усть-Ордынский", говорится в сообщении пресс-службы.

Останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС, за прошедшие двое суток в регионе на пожарах погибли 9 человек.