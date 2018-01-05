Обувной цех под Новосибирском, где произошел пожар, работал незаконно

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

НОВОСИБИРСК, 5 янв – РИА Новости. Обувной цех в ангаре под Новосибирском, где при пожаре погибли десять человек, незаконно использовался под производство обуви, сообщает ГУ МЧС по региону.

В минувший четверг на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района произошел крупный пожар, в результате погибли десять человек, было травмировано два человека. По предварительным данным, среди погибших граждане Китая и Киргизии.

"Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви", — приводятся в сообщении слова замначальника главка Алексея Брызгалова.

Представитель ГУМЧС отметил, что гибели людей при пожаре способствовало то, что они пытались самостоятельно потушить пожар "при высокой пожарной загрузке объекта", то есть в помещении было очень много горючего материала.

Ранее прокуратура региона сообщала о проверке, в ходе которой будет дана оценка соблюдения земельного и строительного законодательства. В частности, будет установлено, когда был введен в эксплуатацию цех по производству обуви и был ли он открыт легально. Последняя проверка соблюдения миграционного законодательства на предприятии в феврале 2017 года не выявила нарушений.

В пятницу на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС врио губернатора Андрей Травников поручил главам муниципальных районов и городских округов усилить профилактическую работу с населением, в первую очередь, проживающим в частном секторе. Будут проведены внеочередные обходы домов с инструктажем по мерам противопожарной безопасности. Особое внимание уделят профилактическим беседам с руководителями и работниками производственных и коммерческих объектов.