Обувной цех под Новосибирском, где произошел пожар, работал незаконно

НОВОСИБИРСК, 5 янв – РИА Новости. Обувной цех в ангаре под Новосибирском, где при пожаре погибли десять человек, незаконно использовался под производство обуви, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви", — приводятся в сообщении слова замначальника главка Алексея Брызгалова.
Представитель ГУМЧС отметил, что гибели людей при пожаре способствовало то, что они пытались самостоятельно потушить пожар "при высокой пожарной загрузке объекта", то есть в помещении было очень много горючего материала.
В пятницу на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС врио губернатора Андрей Травников поручил главам муниципальных районов и городских округов усилить профилактическую работу с населением, в первую очередь, проживающим в частном секторе. Будут проведены внеочередные обходы домов с инструктажем по мерам противопожарной безопасности. Особое внимание уделят профилактическим беседам с руководителями и работниками производственных и коммерческих объектов.