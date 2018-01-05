Роструд начал проверку после пожара под Новосибирском

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Роструд начал проверку и расследование в связи с пожаром под Новосибирском, где, по имеющейся информации, погибли граждане Китая, Киргизии и России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В минувший четверг на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района произошел крупный пожар, в результате которого погибли десять человек и было травмировано два человека.

Ранее сообщалось, что среди погибших граждане только Китая и Киргизии, а россиян нет. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 5 января провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"В связи с крупным пожаром в Новосибирской области, в котором погибли 10 работников ООО "Обувь-НСК", Роструд приступил к расследованию несчастного случая на производстве и проверке работодателя", — заявили в ведомстве.

"По имеющейся информации среди погибших граждане Китая, Кыргызстана и России. На место происшествия вылетели представители Роструда. Для выяснения обстоятельств случившегося организовано взаимодействие с МИД России, МЧС и следственными органами", — добавили в Роструде.