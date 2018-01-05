В Сочи три человека погибли в ДТП, еще трое - пострадали

СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП, которое произошло в ночь c четверга на пятницу на дороге Адлер — Альпика-Сервис, еще трое госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дежурную часть УВД России по Сочи около часа ночи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 10-ом километре автомобильной дороги Адлер — Альпика-Сервис, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Corsa при обгоне не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, после чего автомобиль Toyota отбросило на попутно двигавшиеся автомобили Volkswagen и Lada Granta. В результате ДТП два пассажира Toyota и пассажир Volkswagen Polo от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир Toyota, а также водитель Volkswagen госпитализированы в городскую больницу", — сообщает пресс-служба.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.