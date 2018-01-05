В Приморье две 15-летние школьницы попали под поезд

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв — РИА Новости. Поезд в Приморском крае сбил двух 15-летних девушек, шедших по путям, одна погибла, вторая госпитализирована, сообщает Дальневосточное Следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел 4 января около 22.00 по местному времени (15.00 мск). "Управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух девушек 2002 года рождения, идущих по железнодорожным путям в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".