Источник раскрыл детали пожара на складе в Новосибирской области

Пожар на складе под Новосибирском (9)

Автомобили пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Автомобили пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Семеро погибших при пожаре на складе в Новосибирской области являются, по предварительным данным, гражданами Китая, еще один погибший — гражданином Киргизии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Среди восьми погибших — семь граждан Китая и один Киргизии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар на складе удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Проводятся проливка и разбор конструкций. На месте ЧП работают следователи.

По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в цехе по производству обуви в Искитимском районе региона поступило еще в 09.00 местного времени (05.00 мск). Работу огнеборцев существенно осложняло задымление и особенности строения здания ангарного типа. Горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, при этом выделялся сильный, токсичный дым.

Представитель ГУМЧС подтвердил РИА Новости, что при пожаре в обувном цеху есть погибшие, а более точной информацией владеет СК РФ.