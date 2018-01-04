В Новосибирской области загорелся обувной цех

НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в четверг в цехе по производству обуви в Искитимском районе Новосибирской области на площади около 2 тысяч квадратных метров; в настоящее время он локализован, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМЧС по региону Павел Винаков.

"В Искитимском районе в поселке Чернореченский горит производственное помещение, в котором, по оперативной информации, осуществлялось производство обуви. Пожар локализован на площади около 2 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Винаков отметил, что в настоящее время пожарные дотушивают пожар по третьему номеру сложности (из пяти возможных). На месте работает восемь единиц спецтехники, а также 12 единиц вспомогательной техники.

"По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось конструкцией помещения — это металлический ангар, происходила разборка металлических листов", — сказал он.