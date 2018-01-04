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Происшествия

Движение на трассе в Югре восстановлено после ДТП с десятью погибшими

Сюжет:
Крупное ДТП на трассе в Югре (11)
06:4404.01.2018
(обновлено: 06:53 04.01.2018)
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© МЧС РФПерейти в фотобанкДТП с участием двух автомобилей в ХМАОДТП с участием двух автомобилей в ХМАО
© МЧС РФ
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Движение на трассе в Октябрьском районе ХМАО, где произошла крупная авария, унесшая жизни десяти человек, восстановлено, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Движение на автодороге восстановлено", — отметили в МЧС. Ранее в окружном управлении МВД сообщали, что на указанном участке трассы организовано реверсивное движение.

Что произошло

ДТП с участием двух автомобилей в ХМАО
© РЕН ТВ
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Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
На региональной трассе "Ханты-Мансийск – Советский" в 40 километрах от поселка Талинка Октябрьского района в среду около 16.30 (14.30 мск) по местному времени столкнулись два легковых автомобиля – Mazda-6 и Renault Duster. В результате случившегося погибли десять человек, среди них – четверо детей. В станции скорой помощи города Нягани, ближайшего к месту аварии крупного населенного пункта, подтвердили эту информацию, добавив, что среди погибших – ребенок в возрасте до одного года.

Движение в районе автоаварии было ограничено. Всего в ликвидации последствий случившегося были привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 35 человек и 5 единиц техники.

Состояние дороги

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В ДТП на трассе в Югре погибла семья из Сургута с двумя детьми
Состояние участка трассы, где произошла трагедия, было нормальным, дорога регулярного очищалась и обрабатывалась реагентами, сообщил РИА Новости представитель местного управления МЧС.

"По данным нашего центра управления в кризисных ситуациях, а они информацию получают от дорожников, состояние трассы нормальное. Гололеда нет, фактически она постоянно очищалась и обрабатывалась реагентами", — заявил собеседник агентства, уточнив, что эта информация так или иначе будет проверяться следственными органами.

Выяснить обстоятельства

Сотрудники МЧС. Архивное фото
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Последствия ДТП в Югре ликвидируют более 50 человек
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований следователям поручено ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Прокуратура ХМАО начала проверку состояния дороги на месте инцидента. "В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги", — сообщается на сайте ведомства.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Материалы дела переданы полицией в окружное следственное управление СК.

Оказать содействие

Карета скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Власти Югры выразили соболезнования родственникам погибших в ДТП
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила оказать содействие родственникам погибших в результате ДТП в Октябрьском районе, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение оказать необходимое содействие родственникам погибших, в проведении следственных мероприятий, а также в решении вопроса по восстановлению движения на дороге", — заявили в окружном правительстве.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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irinagnes
"возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств ..."
Против кого?! Живых нет.
07:54
04.01.2018
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dudakova2005
В смысле, погибли все?! Жуть
07:51
04.01.2018
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Viktor Golyatkin
Здесь похоже не в дороге дело.
Две современных легковых автомашины и столько жертв...

Похоже, за рулем одной из них был безмозглый летчик, как это в таких случаях бывает...

Жуть какая
07:49
04.01.2018
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