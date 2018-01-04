Движение на трассе в Югре восстановлено после ДТП с десятью погибшими

ДТП с участием двух автомобилей в ХМАО

ДТП с участием двух автомобилей в ХМАО

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Движение на трассе в Октябрьском районе ХМАО, где произошла крупная авария, унесшая жизни десяти человек, восстановлено, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Движение на автодороге восстановлено", — отметили в МЧС. Ранее в окружном управлении МВД сообщали, что на указанном участке трассы организовано реверсивное движение.

Что произошло

На региональной трассе "Ханты-Мансийск – Советский" в 40 километрах от поселка Талинка Октябрьского района в среду около 16.30 (14.30 мск) по местному времени столкнулись два легковых автомобиля – Mazda-6 и Renault Duster. В результате случившегося погибли десять человек, среди них – четверо детей. В станции скорой помощи города Нягани, ближайшего к месту аварии крупного населенного пункта, подтвердили эту информацию, добавив, что среди погибших – ребенок в возрасте до одного года.

Движение в районе автоаварии было ограничено. Всего в ликвидации последствий случившегося были привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 35 человек и 5 единиц техники.

Состояние дороги

Состояние участка трассы, где произошла трагедия, было нормальным, дорога регулярного очищалась и обрабатывалась реагентами, сообщил РИА Новости представитель местного управления МЧС.

"По данным нашего центра управления в кризисных ситуациях, а они информацию получают от дорожников, состояние трассы нормальное. Гололеда нет, фактически она постоянно очищалась и обрабатывалась реагентами", — заявил собеседник агентства, уточнив, что эта информация так или иначе будет проверяться следственными органами.

Выяснить обстоятельства

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований следователям поручено ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Прокуратура ХМАО начала проверку состояния дороги на месте инцидента. "В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги", — сообщается на сайте ведомства.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Материалы дела переданы полицией в окружное следственное управление СК.

Оказать содействие

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила оказать содействие родственникам погибших в результате ДТП в Октябрьском районе, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение оказать необходимое содействие родственникам погибших, в проведении следственных мероприятий, а также в решении вопроса по восстановлению движения на дороге", — заявили в окружном правительстве.