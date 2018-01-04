МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Движение на трассе в Октябрьском районе ХМАО, где произошла крупная авария, унесшая жизни десяти человек, восстановлено, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Движение на автодороге восстановлено", — отметили в МЧС. Ранее в окружном управлении МВД сообщали, что на указанном участке трассы организовано реверсивное движение.
Что произошло
Движение в районе автоаварии было ограничено. Всего в ликвидации последствий случившегося были привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 35 человек и 5 единиц техники.
Состояние дороги
"По данным нашего центра управления в кризисных ситуациях, а они информацию получают от дорожников, состояние трассы нормальное. Гололеда нет, фактически она постоянно очищалась и обрабатывалась реагентами", — заявил собеседник агентства, уточнив, что эта информация так или иначе будет проверяться следственными органами.
Выяснить обстоятельства
Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований следователям поручено ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.
Прокуратура ХМАО начала проверку состояния дороги на месте инцидента. "В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги", — сообщается на сайте ведомства.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Материалы дела переданы полицией в окружное следственное управление СК.
Оказать содействие
"Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение оказать необходимое содействие родственникам погибших, в проведении следственных мероприятий, а также в решении вопроса по восстановлению движения на дороге", — заявили в окружном правительстве.