На Белорусском направлении пять электричек идут с увеличенными интервалами

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пять электричек идут с увеличенными интервалами на Белорусском направлении Московской железной дороги после задымления в поезде на станции Голицыно, сообщает пресс-служба МЖД.
Отмечается, что задымление, возникшее в подвагонном оборудовании вагона, в пустом электропоезде на станции Голицыно ликвидировано в 17:47, движение поездов осуществляется в штатном режиме по всем путям. Движение поездов не останавливалось и осуществлялось по соседнему пути.
Диспетчерский аппарат МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов до минимума.