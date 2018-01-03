На Белорусском направлении пять электричек идут с увеличенными интервалами

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пять электричек идут с увеличенными интервалами на Белорусском направлении Московской железной дороги после задымления в поезде на станции Голицыно, сообщает пресс-служба МЖД.

"В настоящее время на Белорусском направлении МЖД с увеличенным интервалом следуют пять пригородных электропоездов после ситуации с задымлением под вагоном пустой электрички на станции Голицыно. Задержки других электропоездов не прогнозируются", — говорится в сообщении

Отмечается, что задымление, возникшее в подвагонном оборудовании вагона, в пустом электропоезде на станции Голицыно ликвидировано в 17:47, движение поездов осуществляется в штатном режиме по всем путям. Движение поездов не останавливалось и осуществлялось по соседнему пути.

Диспетчерский аппарат МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов до минимума.