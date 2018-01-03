В Москве отравились артисты, участвовавшие в новогодних мероприятиях

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Более десяти артистов, занятых в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов, отравились в Москве, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание", — заявили в Роспотребнадзоре, отметив при этом, что число отравившихся может быть больше.

"В настоящее время мероприятия продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", — добавили в ведомстве.