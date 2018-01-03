Десять погибших: полиция возбудила дело после крупного ДТП в ХМАО

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после смертельной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе. ДТП унесло жизни десяти человек.

"Следственным управлением УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — заявили РИА Новости в штабе правительства Югры.

Трагедия на трассе

ДТП с участием автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло вечером в среду на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили в региональном управлении МВД, жертвами столкновения стали десять человек, среди них четверо детей. В станции скорой помощи ближайшего к месту аварии крупного населенного пункта — Нягани — подтвердили эту информацию, добавив, что одной из жертв ДТП стал ребенок в возрасте до одного года.

Расследование

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли десять человек, в том числе четверо детей", — заявила она.

Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований следователям поручено ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Прокуратура ХМАО начала проверку состояния дороги на месте инцидента. "В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги", — сообщается на сайте ведомства.

По данным МЧС, участок трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", где произошло ДТП, находился в нормальном состоянии, дорогу регулярно очищали и обрабатывали реагентами, гололеда на ней не было.

Ликвидация последствий

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. К ликвидации последствий столкновения привлекли более пятидесяти человек. "Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования", — говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, для оказания психологической помощи родственникам жертв ДТП привлекли психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и главного окружного управления ведомства.

Как сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, на участке трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", где произошло столкновение, организовано реверсивное движение. До этого движение по автодороге было временно ограничено.