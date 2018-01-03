РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Десять погибших: полиция возбудила дело после крупного ДТП в ХМАО

20:4903.01.2018
04153234
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПолиция и скорая помощь. Архивное фото.Полиция и скорая помощь. Архивное фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после смертельной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе. ДТП унесло жизни десяти человек. 

"Следственным управлением УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — заявили РИА Новости в штабе правительства Югры.

Трагедия на трассе

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах крупного ДТП в Югре
ДТП с участием автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло вечером в среду на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили в региональном управлении МВД, жертвами столкновения стали десять человек, среди них четверо детей. В станции скорой помощи ближайшего к месту аварии крупного населенного пункта — Нягани — подтвердили эту информацию, добавив, что одной из жертв ДТП стал ребенок в возрасте до одного года.

Расследование

Сотрудники МЧС. Архивное фото
© Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Последствия ДТП в Югре ликвидируют более 50 человек
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился выяснить обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли десять человек, в том числе четверо детей", — заявила она.

Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований следователям поручено ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В МЧС рассказали о состоянии дороги в Югре в момент крупного ДТП
Прокуратура ХМАО начала проверку состояния дороги на месте инцидента. "В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги", — сообщается на сайте ведомства.

По данным МЧС, участок трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", где произошло ДТП, находился в нормальном состоянии, дорогу регулярно очищали и обрабатывали реагентами, гололеда на ней не было.

Ликвидация последствий

Автомобили ДПС. Архивное фото
© Fotolia / mario beauregard
Прокуроры проверят дорогу на месте крупного ДТП в Югре
На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. К ликвидации последствий столкновения привлекли более пятидесяти человек. "Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования", — говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, для оказания психологической помощи родственникам жертв ДТП привлекли психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и главного окружного управления ведомства.

Как сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, на участке трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", где произошло столкновение, организовано реверсивное движение. До этого движение по автодороге было временно ограничено.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена