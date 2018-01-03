Десять погибших: полиция возбудила дело после крупного ДТП в ХМАО

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после смертельной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе. ДТП унесло жизни десяти человек.
"Следственным управлением УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — заявили РИА Новости в штабе правительства Югры.
Трагедия на трассе
Как сообщили в региональном управлении МВД, жертвами столкновения стали десять человек, среди них четверо детей. В станции скорой помощи ближайшего к месту аварии крупного населенного пункта — Нягани — подтвердили эту информацию, добавив, что одной из жертв ДТП стал ребенок в возрасте до одного года.
Расследование
"Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли десять человек, в том числе четверо детей", — заявила она.
Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований следователям поручено ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство.
По данным МЧС, участок трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", где произошло ДТП, находился в нормальном состоянии, дорогу регулярно очищали и обрабатывали реагентами, гололеда на ней не было.
Ликвидация последствий
Кроме того, для оказания психологической помощи родственникам жертв ДТП привлекли психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и главного окружного управления ведомства.
Как сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, на участке трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", где произошло столкновение, организовано реверсивное движение. До этого движение по автодороге было временно ограничено.