В Чечне убили главу территориального отделения полиции

ГРОЗНЫЙ, 3 янв — РИА Новости. В Чечне убит начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

"В населенном пункте Автуры совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции села Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Преступник выстрелил полицейскому в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался", — сказал собеседник агентства.

По оперативной информации, нападение совершил осужденный ранее житель этого же района 1990 года рождения. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в нападении, отметил собеседник.