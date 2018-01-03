Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с десятью жертвами в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где погибли 10 человек, сообщили РИА Новости в штабе правительства Югры.

Вечером в среду на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В региональном управлении МВД подтвердили, что в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей.

"Следственным управлением УМВД России по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". На месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции, проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленный на установку всех обстоятельств произошедшего", — заявили в штабе правительства региона.

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили РИА Новости, что личности погибших в настоящее время устанавливаются, предполагается, что они являются жителями двух регионов. Там также уточнили, что тела жертв аварии будут доставлены в Нягань.