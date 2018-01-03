Последствия ДТП в Югре ликвидируют более 50 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв — РИА Новости. Более 50 человек привлечены к ликвидации последствий ДТП в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в среду МЧС России.

Столкновение двух автомобилей, по данным ведомства, произошло около 16.30 по местному времени (14.30 мск) на региональной трассе "Ханты-Мансийск — Советский" в 40 километрах от поселка Талинка Октябрьского района. В региональном управлении МЧС уточнили, что столкнулись Mazda-6 и Renault Duster.

Источник РИА Новости в экстренных службах ранее сообщил, что в результате ДТП погибли 10 человек, среди них – четверо детей. В станции скорой помощи города Нягани, ближайшего к месту аварии крупного населенного пункта, подтвердили эту информацию, добавив, что среди погибших – ребенок в возрасте до одного года.

"Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Движение на автодороге временно ограничено. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 35 человек и 5 единиц техники", — говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что для оказания психологической помощи родственникам пострадавших задействованы психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и главного окружного управления ведомства.