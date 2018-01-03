Пожарные спасли 20 человек при возгорании в жилом доме в Москве

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пожарные спасли 20 человек, четверо из которых дети, при возгорании в жилом доме в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

"Третьего января в оперативную дежурную смену ЦУ в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, набережная Академика Туполева, 1/7 к. 2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 20 человек, четверо из них дети.

"Принятыми мерами в 13:07 возгорание было ликвидировано на втором этаже, на общей площади 25 квадратных метров", — сообщают в МЧС.

Также известно об одном пострадавшем.

В ликвидации пожара были задействованы 51 человек личного состава и 13 единиц техники.