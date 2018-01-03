Пучков потребовал разобраться в причинах пожаров, в начале года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании потребовал разобраться в причинах каждого сложного пожара, произошедшего в стране с начала нового года.
Он потребовал взять этот вопрос под жесткий контроль.
"Наибольший риск в новогодние праздники связан с пожарами. Впереди у нас большое количество праздников — продолжаются новогодние елки, люди подорожают отмечать Новый год, впереди Рождество", — подчеркнул Пучков.
Он также поручил взять под особый контроль места отдыха туристов, особенно на юге России, а также автодороги федерального и регионального значения.