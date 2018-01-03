В Подмосковье пантера насмерть загрызла мужчину

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пантера насмерть загрызла мужчину в Истринском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 2 января в деревне Обновленный труд.

В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили факт убийства человека животным, но не уточнили, была ли это пантера.

Ранее сообщалось, что пантера напала на смотрителя частного питомника, когда тот вошел в вольер, чтобы ее покормить.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, отметили в ГУ МВД по Московской области.