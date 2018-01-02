В Чечне два человека погибли и пять пострадали в ДТП с двумя машинами

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще пять пострадали, в том числе ребенок, после столкновения двух легковых автомобилей в Шелковском районе Чечни, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На автодороге "Шелковская-Гудермес" столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, все были доставлены в больницу, из них двое скончались", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще пять человек, среди которых ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.