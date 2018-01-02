В Сочи при взрыве в частном доме пострадали двое взрослых и ребенок

МОСКВА/СОЧИ, 2 янв — РИА Новости. Один ребенок и двое взрослых пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Сочи, сообщил РИА Новости во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В результате взрыва газовоздушной смеси газового баллона в частном домовладении на Новороссийском шоссе в Хостинском районе пострадали три человека, в том числе ребенок пяти лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства взрыва выясняются.

"Ребенок доставлен в городскую больницу №9, двое взрослых — в больницу №3. Их жизни ничто не угрожает", — заявили в муниципалитете.

Как рассказал РИА Новости начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко, сообщение о хлопке в доме на Новороссийском шоссе поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города в 13.40.

"В частном доме взорвался газовый баллон, пострадали три человека, также есть небольшие разрушения летней кухни", — отметил Колодко.