В Саратовской области арестовали сбежавшего из колонии заключенного

САРАТОВ, 2 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энгельсский райсуд Саратовской области во вторник санкционировал арест на два месяца Сергея Дубовицкого, которого задержали после побега из колонии в Саратовской области и обвинили в убийстве супруги, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова.

По версии следствия, 29 декабря 2017 года 43-летний Дубовицкий сбежал из колонии-поселения в Саратовской области и отправился в село Квасниковка Энгельсского района, где зарезал жену, которая незадолго до этого якобы сообщила ему о намерении развестись. Фигурант дела в течение суток был задержан, ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Убийство". По данным СК, вину он признал полностью.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства.

Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в отношении Дубовицкого возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Побег из места лишения свободы", которое передали для расследования в органы СК РФ. Кроме того, по данным МВД, при задержании беглец оказал сопротивление и бросался на оперативников с ножом. Этим действиям следователи намерены дать правовую оценку в ходе расследования уголовного дела.

По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой женщины осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким. Дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.

Дубовицкий в 2014 году был осужден за драку с нанесением серьезных ножевых ранений односельчанину, вступившемуся за жену осужденного в конфликте между супругами во время застолья. Суд тогда приговорил Дубовицкого по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" к пяти годам колонии, из которых ему оставалось еще отбыть около 1 года и 7 месяцев.