В Кузбассе осколок стекла, разбитого фейерверком, повредил глаз девочки

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Девочка в Кемеровской области получила травму глаза из-за осколка оконного стекла, разбитого фейерверком, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

"Накануне, около 00:35 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об оказании медицинской помощи двухлетней девочке, которая была травмирована осколком оконного стекла. Врачи диагностировали ребенку проникающее ранение правого глаза. Полицейские выяснили, что девочка получила ранение в результате попадания в окно пиротехнического изделия", — говорится в сообщении.

По данным полиции, жильцы квартиры на седьмом этаже дома по улице Мира в новогоднюю ночь стояли у окна и смотрели на запуск фейерверков. Внезапно стекло разбилось, один из осколков ранил девочку. Родители вызвали скорую помощь.

"При осмотре квартиры полицейские обнаружили фрагменты парашютной ракеты. По предварительным данным, именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет", — отмечает ГУМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".