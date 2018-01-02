Сахалинские власти оценили ущерб от урагана в Углегорском районе

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ущерб от урагана в Углегорском районе Сахалина составил около 100 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте губернатора Сахалинской области во вторник.

В конце декабря на Сахалин обрушился мощный циклон, в трех районах области был введен режим ЧС. Были повреждены крыши 42 жилых домов и социально значимых объектов. Было нарушено транспортное сообщение и энергоснабжение нескольких сел.

"По решению губернатора Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тысяч квадратных метров кровельного материала. Его хватит на покрытие всех поврежденных крыш домов и социальных объектов. Предусмотрена и финансовая помощь из регионального бюджета. Причиненный ущерб оценивается в 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Восстановительные работы будут вестись и в новогодние праздники, всего будет задействовано более 200 человек, добавляется в сообщении.