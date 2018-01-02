МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели семи человек, в том числе трех детей, в Оренбургской области от отравления угарным газом, сообщает следственное управление СК по региону.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в доме проживала пенсионерка со своим 25-летним неработающим сыном. Хозяйки в момент происшествия дома не было. За праздничным столом 1 января находились трое мужчин, 42-летняя женщина и трое детей пяти, шести и 16 лет, уточнили в СУСК.
Как установило ведомство, дом отапливался газовой горелкой, установленной в печи. Специалисты при первичном осмотре выяснили, что дымоход печи был открыт не полностью, как требует этого инструкция. В СУСК добавили, что к трагедии также могла привести неисправность печного отопления.