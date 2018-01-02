В Оренбуржье завели дело после гибели 7 человек от отравления угарным газом

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели семи человек, в том числе трех детей, в Оренбургской области от отравления угарным газом, сообщает следственное управление СК по региону.

Как сообщалось ранее, семь человек, в том числе трое детей, погибли 1 января от отравления угарным газом в селе Скворцовка Оренбургской области. В СУСК отмечали, что погибшие девочки были родными сестрами, их мама тоже погибла.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в доме проживала пенсионерка со своим 25-летним неработающим сыном. Хозяйки в момент происшествия дома не было. За праздничным столом 1 января находились трое мужчин, 42-летняя женщина и трое детей пяти, шести и 16 лет, уточнили в СУСК.

Как установило ведомство, дом отапливался газовой горелкой, установленной в печи. Специалисты при первичном осмотре выяснили, что дымоход печи был открыт не полностью, как требует этого инструкция. В СУСК добавили, что к трагедии также могла привести неисправность печного отопления.