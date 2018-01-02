На Сахалине в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 янв — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса на Сахалине в понедельник, сообщает пресс служба регионального управления МВД России.

"В результате ДТП на автодороге Невельск – Томари – Аэропорт Шахтерск пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 1 января, примерно в 17.40 (09.40 мск) 33-летний водитель вел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado в состоянии алкогольного опьянения. На 36-м километре автодороги, по предварительным данным, он уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Hyundai HD.

"По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.